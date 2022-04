Alexandre DELAUNAY

Alternant comme Approvisionneur junior à Arena Quincaillerie. J'ai effectué un stage à Volatys (distributeur, grossiste spécialiste dans la volaille) de Janvier à Juin 2016. J'ai obtenu un BAC STG au Lycée Jean Guéhenno de Fougères (35). Après cela, j'ai continué mon parcours en DUT Techniques de Commercialisation à Laval (53) au sein duquel j'y ai réalisé beaucoup de projets. A la suite de l'obtention de mon DUT TC je me suis orienté vers un titre RNCP Responsable du développement commercial et marketing à l'ESUP Rennes. J'ai eu l'occasion d'être très actif dans de nombreux stages, emplois intérimaires, associations et projet étudiants.



Mes compétences :

Vente

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft Excel

Administration des ventes

Négociation

Marketing

Microsoft PowerPoint