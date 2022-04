Alexandre DELEDALLE

3rd year engineering and business student at Iteem

Searching for an 8 months internship as a project leader in sustainable development (new energies, electric cars, ecological farms...)





Dynamique, rigoureux et agréable, je suis étudiant en deuxième année à l’Iteem, département de l’école Centrale de Lille en partenariat avec la Skema Business School.

Cette formation en cinq ans me donnera le titre d’ingénieur / manageur / entrepreneur.



Je cherche un stage de 8 mois à l'étranger à partir de mai 2016, avec de réelles responsabilités et des missions de développement interne telle que l'intra-preneuriat. L’objectif sera pour moi de mettre en œuvre mes compétences en sciences de l’ingénieur et en management et de m'enrichir d'une réelle expérience en entreprise.



Mes compétences :

Pack Office : Word, Excel, Powerpoint

Anglais niveau B2 : First Certificate

Allemand niveau B1 : certificat du Goethe Institut

CATIA

Ada