Alexandre DELETANG

Après 15 ans chez Valeo en tant qu'ingénieur R&D puis contrôleur de gestion R&D groupe de produit j'ai rejoint une start up en janvier 2016 dans le secteur du Demande Response puis Saint jean industrie en mai 2016 où je suis contrôleur de gestion coûts groupe



Mes compétences :

Création d’outils, de tableaux de bords, mise en p

Développement de standards déployés dans les sites

Clôtures mensuelles, trimestrielles, annuelles, co

Analyse des écarts, réactions et proposition de pl

Élaboration et analyse du résultat net, des marges

Elaboration des budgets et des prévisionnels finan

Suivi budgétaire, forecast, reporting mensuel.

Calcul de rentabilité de projets.

Sens du résultat.

Déploiement d’ERP et formation aux entités.

Gestion, développement, supervision, management.

Maîtrise des outils qualités (plan de contrôle, FM

Très bonne expérience en validation produit (fiabi

Planification, suivi de projet au niveau national

Résistance au stress.

Coordination des activités et des intervenants.

Capacité de se positionner dans des situations dif