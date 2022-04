Bonjour,



Spécialisé en droit de l’environnement et en droit public, je recherche un poste de Juriste en Droit de l’Environnement ou en Droit des marchés publics dans une direction juridique ou un service Hygiène Sécurité Environnement d’une entité industrielle.



A cet effet, je souhaite mettre mes compétences juridiques à disposition d’une société pharmaceutique, automobile, construction ou auprès d’une institution publique.

Mes principales compétences sont les suivantes :

1) Droit de l’environnement : Gestion de dossiers d’installations classées ( dépôt et suivi avec la DREAL), dossiers Lois sur l’eau pour les travaux sur l’eau, Sites et sols pollués (vente de terrains pollués, contrat de vente et prescriptions) suivi audit ISO 14001 (fiches chefs de projet, veille réglementaire), droit des déchets, droit de la protection de la nature

2) Droit des marchés publics : Rédaction des réglements de consultation, dossier de consultation des entreprises, suivi des procédures de passation (appels d’offres ouverts, MAPA, Marchés négociés, dialogue compétitif), appui aux opérationnels sur les délais de passation, analyse et solution des contentieux.

3) Droit des contrats

Qualités personnelles: Excellent relationnel, tenace et persévérant.



Je suis à votre disposition au 06 37 34 56 79 ou à l’adresse alexandre.demiris1986@orange.fr pour échanger ou convenir d’un rdv.



Bien cordialement,

Alexandre Démiris



Mes compétences :

Droit civil de l'environnement

Contentieux administratif

Droit des marchés publics

Droit de l'urbanisme

Droit de l'eau

Droit pénal de l'environnement

Droit des déchets

Sites et sols pollués

Droit des installations classées