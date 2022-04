Anne-Lise RADENEZ

Ma double formation en droit de la construction et de l’environnement, ainsi que mon expérience professionnelle en collectivité et dans le conseil aux aménageurs m’ont permis d’acquérir les compétences nécessaires au suivi juridique des projets d'aménagement et immobilier.



Je suis actuellement juriste en droit public (Affaires et construction) au sein d'une filiale de la SNCF en charge de la construction des gares et de grands projets urbains en France et à l'International.



Mes missions consistent à analyser les appels d’offre et sécuriser la passation des marchés publics et contrats privés en France et à l’international mais aussi accompagner les opérationnels, ingénieurs et architectes en amont des projets et en phases chantiers, à sécuriser les actes et à suivre les litiges (sinistres et contentieux). Je suis également en charge du suivi de la vie de la société (création de filiales à l'étranger, propriété intellectuelle, problématiques RH) et de l’animation de la veille juridique.



Mes compétences :

Droit de l'environnement

Droit de l'urbanisme

Développement durable

SEM

Aménagement du territoire

Acquisition foncière