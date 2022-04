Alexandre DENUIT,

Entré comme attaché commercial au sein de la société BaByliss, on m'a donné l'opportunité et la chance de pouvoir faire mes preuves.



Ceci m'a conduit à enrichir mes connaissances sur la GMS, et m'a permis d'occuper plusieurs postes jusqu'à celui que j'occupe actuellement:



Directeur des ventes SUD France.