Alexandre DEROME

Depuis septembre 2010, j'ai rejoins le Groupe AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), au sein de la Direction de la Recherche Clinique et de l'Inovation, en tant que Responsable Administratif et Financier de la recherche clinique.

Je conçois et pilote le suivi financier des Projets Hospitaliers de Recherche Clinique d'une part, et d'autre part je prends en charge les ressources humaines du personnel affecté à la Recherche Clinique du Groupement Hospitalier Pitié-Salpétrière et Charles Foix.



De 2006 à août 2010, j'ai fait partie du Groupe Berri (regroupement de caisses de retraite des professions libérales). Je me suis occupé de la gestion des dossiers de demandes de liquidations des droits à retraite des adhérents et des points de droit qui en émanent. je prenais alors en charge les demandes du service Contencieux et du services des juristes audienciers.

En parralèle je me perfectionne en Contrôle de Gestion au CNAM.



Je suis aussi un passionné de VTT: après avoir créé une association (www.cyclomonde.info)avec mon équipe nous avons parcouru l'Islande, la Russie et la Mongolie.

L'été, nous participons à la VTTissime de Savoie (randonnée d'une journée en Haute Savoie de 55 KM.)



Mes compétences :

Finances publiques

RH

GRH

Juriste

Contrôle de gestion

Gestion des Ressources Humaines

Management

Comptabilité