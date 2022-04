Alexandre DERU

Ingénieur ECAM en 2000, ça fait désormais presque 15 ans que j'évolue à différents postes dans l'industrie high-tech. Responsable de différents projets industriels, et de centre de profits SAV.



Après une étape de création d'entreprise (ADTFilm continue aujourd'hui son activité avec une nouvelle équipe), je suis revenu vers l'industrie et le service client.



J'ai intégré la société REP en avril 2013, en tant que responsable SAV.

Depuis le siège social basé en région lyonnaise, je chapeaute l'équipe de 15 personnes du Service Après Vente.



Principales compétences :

- relation clients (partenariat, confiance, apport de solutions)

- crédibilité technique (ingénieur service client pendant de nombreuses années dans l'industrie, travail sur machines complexes)

- organisation d'un service clients (7 années de management d'équipe de techniciens itinérants, réactivité, valeur ajoutée des interventions, proactivité, rentabilité)

- résistance au travail sous pression (gestion des priorités, support client pour production arrêtée pour cause de machines en panne...)

- Management (basé sur l'écoute, la mise en place de relation de confiance, la responsabilisation, le suivi des résultats)



Mes compétences :

Couches minces

Electronique

Espagnol

graphène

Maintenance

Nanoparticules

Piles à combustible

SAV

Semiconducteurs

Service clients

Sol-gel

Solaire