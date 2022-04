Alexandre DERUELLE

J'ai démarré ma carrière chez Roquette Frères en tant que stagiaire au sein du service export, j'ai continué par une mission d'interim d'un an et demi au sein du même service, pour être titularisé en 2003. J'ai eu la gestion d'un portefeuille client sur une zone géographique assez vaste : Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud, Océanie, Moyen-Orient, Afrique.

Au bout de 16 années sur une fontion opérationnelle en tant qu'agent front office, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le service transport toujours dans une dimension internationale en 2018 où l'operationnel a fait place au developement du transport chez Roquette par divers projet d'amélioration comme le changement de mode de transport (passage du conditionné vers le vrac), optimisation des chargements, etc.



Mes compétences :

Gestion de projets internationaux