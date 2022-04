Alexandre DESCHAMPS

Ingénieur en électronique avec une double compétence hardware/software.



J'ai eu l'opportunité d'expérimenter diverses fonctions lors de mon parcours professionnel dans l'industrie des semi-conducteurs (test, validation, qualification, support client, développement de cartes électroniques et de logiciel embarqué, gestion de projets).

J'ai ainsi pu acquérir une expertise technique dans le domaine de la technologie NFC et développer mes capacités à organiser une activité avec des intervenants internes et externes.



Mes compétences :

NFC

Conception

Assembleur

Firmware

RFID

Traitement d'images

Ingénieur

Test

Carte à puce

Semiconducteurs

LILLE

validation

hardware

systèmes