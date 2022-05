Walid GALAL EL DINE

Un diplôme d'ingénieur en électronique et télécommunications en 2006, suivi d'une thèse CIFRE en conception de circuits IPD et depuis avril 2010 ingénieur qualité produit en microélectronique d'abord à STMicroelectronics Tours puis à NXP Caen depuis octobre 2010.



Il en résulte des connaissances transversales du domaine de l'industrie microélectronique et des compétences couvrant un large spectre allant de la simulation RF et la conception de circuits à la gestion de la communication avec des clients internationaux en passant par l'industrialisation des produits, l'optimisation des flows de production et la maîtrise de procédés d'amélioration continue du type SPC, AMDEC (FMEA)...



Mes compétences :

PPAP

8D

AMDEC/FMECA

Microélectronique

Qualité

Informatique

RF

MATLAB

Gestion de projet

ADS

Electronique

AMDE/FMEA