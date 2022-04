Alexandre DEVERS

L’eau est une denrée qui est au centre de tous les débats car elle est une ressource indispensable, de plus la quantité d’eau utilisée par l’homme ne fait que augmenter ce qui entraine aussi bien des problématiques dans la recherche en eau mais aussi dans sa qualité. C’est dans cet esprit que je me suis dirigé dans le master Hydrogéologie-Hydropédologie-Hydrobiochimie de Rennes 1 afin de répondre aux nombreuses et intéressantes problématiques dans ce domaine.