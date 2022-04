Cyrille CAMUEL

Mes centres d’intérêts se portent sur la gestion de l'eau, des sols et de la biodiversité.

Grâce a à mon cursus universitaire ainsi qu'à mon parcours professionnel j'ai acquis des compétences dans des domaines variés, notamment l'agriculture et l'élevage, la gestion des eaux pluviales, la biologie des cours d'eau (IBGN), l'expertise des sols ainsi que la réglementation environnementale.

Je suis spécialisé dans la réalisation de dossiers réglementaires, (dossiers loi sur l'eau, plans d'épandage, schéma directeur de gestion des eaux pluviales, assainissement...), et l'accompagnement de clients tout au long des démarches environnementales.



Mes compétences :

Microsoft Office

Pédologie

Hydrogéologie

Hydrobiologie

Hydrologie

Géophysique

Réglementation environnementale

Cartographie SIG

Hydraulique