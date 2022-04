Bonjour Mesdames, Messieurs,



Je m'appelle Alexandre DIAZ. J’ai 28 ans.

Je viens de terminer une bonne et récente expérience de 4 mois au sein du cabinet Formation Apprentissage Ressources Humaines et CONSEIL ou j'ai appris à réaliser des tableaux de suivi sur Excel, participer à la mise en place de projets ou d'un programmes autour de l'emploi et de la formation dans le domaine du Fonds Social Européen, réaliser des tableaux de suivi et vérifier des factures et des bulletins de salaire.

Je suis sérieux, rigoureux et j’aime les chiffres. De plus, je souhaite mettre à votre service les connaissances que j’ai pu acquérir lors de ma formation scolaire, ainsi que durant mes différents stages et m’investir pleinement dans votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention puis je reste à votre entière disposition pour un entretien !



Mes compétences :

Facturation et suivi des encaissements

Comptabilité analytique

Travaux d'inventaires

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Ciel Compta

Microsoft Word

EBP Compta

Comptabilisation des salaires