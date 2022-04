Alexandre DIDOT

Actuellement chargé d'affaire sur le centre hospitalier de Chambéry CA de 1.5million d'euros.

installation neuve de 23 élévateurs gamme 5500 ,mais également responsable d'affaires sur la modernisation d'appareils élévateurs en parc sur notre direction régional alpes dauphiné savoie.



- Pilotage du projet ainsi que du relationnel client je référé directement à mon responsable de région



- Garant des solutions technique mise en place sur ce projet , grace à mon profils de chargé d'études



- Gestion de notre personnel de montage et des sous traitants



- Gestion des avancements financiers (en relation avec les GCC)



- Gestion des avenants au contrat ( devis )



- Gestion des courriers de réclamations client



Je suis à l’écoute d' opportunités professionnel



mon précédent poste :



En charge de la cellule chiffrage / bureau d' études de l'agence régionale de Grenoble, mon poste consiste à proposer à nos clients des solutions techniques fiables et pertinentes liées aux travaux de mise aux normes urbanismes et habitat, aux travaux de modernisation et de réparation sur notre parc d'ascenseur.



je suis le correspondant direct des responsables de secteurs et ensemble nous proposons à nos clients, syndic de copropriété, organismes de contrôles et organismes d'appel d'offres , nos devis adaptés à chaque interlocuteur ou situation.



je suis également en charge du suivi des process de commandes via les transactions SAP et nos outils informatiques internes.



Mes compétences :

Chiffrage appels d'offres

Esprit d'équipe

Volonté d'évoluer dans mon métier

Autonome et rapidement opérationnel