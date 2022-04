Alexandre DIDOT

Au cours de mes études j'ai acquis une expérience transdisciplinaire entre la physico-chimie des solides (métaux, verres, céramiques, polymères et bétons) et la géologie (milieux sédimentaires, sols).



Des premières expériences qui ont été acquises lors d’études du colmatage de la porosité dans des bétons et du transport réactif du fer dans des aquifères sableux, par l'utilisation de logiciels de calcul des équilibres thermodynamiques, (solubilité, adsorption), (JCHESS, Phreeq-C, ORCHESTRA) dans le cadre de couplage entre chimie et transport (HYTEC, ORCHESTRA). L’utilisation des codes de calculs étaient en relation avec soit le dimensionnement d'un essai de longue durée soit l’exploitation des résultats d'un essai.



Ma thèse de doctorat traite d'un sujet mettant en jeu un couplage complexe (corrosion sous contrainte) entre corrosion des aciers non alliés dans un milieu géologique (argile) et les contraintes appliquées sur le matériau (contraintes lithostatiques, contraintes résiduelles : mise en forme, joint soudé) affectant ses propriétés mécaniques dans le temps (fissuration).



Mes compétences :

Corrosion

Géologie

Chimie