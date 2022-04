Alexandre DINAUT

Basé sur Valenciennes dans le Nord de la France, de formation universitaire dans le cinéma, ma passion pour la vidéo et mes différentes expériences dans ce domaine m’ont poussé à proposer mes services dans ce domaine su je connais bien.

Avec plusieurs courts-métrages à mon actif (www.denverconcept.com) et plusieurs clips, je décide de me lancer dans l’auto entreprise pour travailler au plus près de mes clients et élargir mon activité au réseau de l’entreprise tout en continuant à exercer ma passion dans des domaines artistiques (musique, films, clips…)

MES COMPETENCES :



De la vidéo institutionnelle à la captation en passant par le montage, je vous propose un ensemble de service destiné à promouvoir votre activité.



Que vous soyez une entreprise, un restaurant, une association ou bien encore un groupe de musique, je suis en mesure de vous fournir des vidéos personnalisées quelque soit vos besoins. ( vidéos de formation, de voeux, de promotion…)

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d’informations concernant mes différentes offres.



Mes compétences :

Cadreur

Cinéma

Final Cut

Monteur

Musique

Réalisateur

Scénariste