Alexandre PINOT

Domaines :

> IT Telecom, Internet, Media

> Digital Business Strategy

> Innovation Startup : Venture capital, business model & entrepreneurship





Activités:

** Innovation, Stratégie, Digital **

- Nouveaux Business Models et nouveaux marchés

- Architecture/Urbanisation des systèmes d'information

- Gestion de grands programmes IT & Interim Management

- Transformation d'entreprise vers le Digital

- Audit & Organisation - Au niveau direction générale



Exemple de mission:



- Expertise Broadband Triple-Play & Quadruple-Play (Offre, Dégroupage, IPTV, LTE, Fibre)

- Nouvelle architecture de l'Internet des objets (IoT) et du M2M

- Lancement de nouveaux opérateurs à l'international

- Transformation digitale à l'échelle de l'entreprise

- Accompagnement d'une direction générale pour réorganiser la société vers une vision processus & service

- Expertise fonctionnelle des SI (Prise de commande, provisionning, Billing, CRM, IPTV)

- Analyse business (business case, business plan, ecosystèmes) & collecte des besoins/enjeux métier

- Modélisation et optimisation des processus d'entreprise - Architecture innovante & agile d'entreprise

- Maitrise d'Ouvrage : MOA transverse pour Opérateur Telecom, eBusiness, Media



Mes compétences :

Audit

Gestion de projet

Internet

MOA

Systèmes d'Information

Telecom

Conseil

Stratégie digitale

Conseil en management

Direction des systèmes d'information

Direction de projet

Transformation SI

Business Transformation