Tangi VASS

Inoven : www.inoven.com



Mon expérience:

- 13 ans d'expérience IT : gestion de project / PMO, analyse fonctionnelle, architecture, développement, test et exploitation

- Ancien directeur du développement logiciel d'AOL France

- Anglais courant



Secteurs:

- Telécoms : FAI

- Internet & E-Commerce : aol.fr, voyages-sncf.com (équipe originelle)

- Voyage : location de voitures, réservation en ligne

- Energie



Expérience sur:

- Projets > 1 000 jh

- Plate-formes de service > 1 000 requêtes/seconde

- Appels d'offres > 1 000 000 €

- Utilisateurs finaux par plate-forme > 5 000 000



Spécialités :

- Gestion / sauvetage de project

- Management de transition (départments IT) : création et organisation d'équipes

- Management inter-culturel : longue expérience des environnements internationaux

- Conduite de RFP pour des applications critiques

- Gouvernance IT : gestion de service et de portefeuille projets

- Architecture SI et web dans une large variété d'applications (e-commerce, portails, self-care, ...) et de technologies (SOA, progiciels, moteurs de recherche, CMS, ...).



Profil LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/tangivass



Mes compétences :

Conseil

Appels d'offres

Audit

Architecture

Gestion de projet

Management de transition

Management