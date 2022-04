Alexandre DININ

Mon expérience dune vingtaine dannées dans les médias est forte de huit ans de défis, de gestion humaine et de challenges éditoriaux au sein des équipes de R&G Productions. Jai eu à coeur de travailler entre février 2011 et juin 2019 en tant que rédacteur en chef puis de producteur artistique avec la rédaction (journalistes et JRI), les monteurs, les animateurs et chroniqueurs mais aussi les réalisateurs, les équipes techniques et celles de production de Midi en France, émission quotidienne de découverte de nos régions, et de ses différentes déclinaisons. J'ai connu les joies du direct et les heures de montages



En parallèle à ces activités, j'ai eu la possibilité de répondre à différents appels doffres. Ce qui m'a permis de réfléchir à d'autres problématiques que celles liées à ce programme quotidien de France 3 et à celles de Dimanche en France, le magazine hebdomadaire de la chaîne publique qui l'a par la suite remplacé.



Cette aventure télévisuelle est venue compléter une expérience de 13 ans en presse écrite au sein de la rédaction du Journal du Dimanche. Pendant cette période, j'ai dabord fait mes armes sur des sujets d'info géné, défense et culturels avant de me spécialiser dans le domaine des médias. Cela m'a ouvert les portes de studios de télévision (i>télé et LCI) et de radio en tant que chroniqueur. Jai également participé à la création dune émission de radio (Le télé Club sur RMC) et à celle de deux programmes de télévisions (Telle est ma télé sur TPS Star et Vos Français de coeur sur France 2).



Entre 2009 et 2011, entre le JDD et R&G, jai collaboré pendant deux saisons au Dessous de lécran (RTL), un rendez-vous hebdomadaire sur la communication. Un univers que jai aussi côtoyé de lintérieur en tant que conseiller éditorial ou chef de projet auprès de différentes agences (All Contents, Havas, TBWA).



