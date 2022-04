Alexandre DOMANGE

Les métiers dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement m’intéressent tout particulièrement pour leurs actions directes sur le terrain. Cet aspect du travail est un élément que je recherche car j’aime être l’interlocuteur direct des opérateurs. Pour améliorer la sécurité et les remontées d’informations, il faut montrer qu’on porte une réelle importance à leurs sécurités en agissant le plus rapidement et efficacement possible aux attentes sans reporter continuellement les actions..



A l’écoute d’autrui et pédagogue, j’ai veillé à ce que chacune de mes audits ou formations soit un échange instructif pour chacun et que mon rôle ne soit pas seulement de faire appliquer les consignes, mais également d’identifier les attentes et d’y répondre le plus efficacement possible.



Attentif à la législation et créatif, j’ai pu développer pendant mon expérience professionnelle, une méthode et un outil d’évaluation de la pénibilité qui permet d’analyser les postes de travail et de réaliser les fiches individuelles d’expositions de chaque salarié. J’ai également créé intégralement, différents programmes permettant de générer facilement des fiche de postes ou des fiches de données sécurités simplifiées. Cette compétence me permet d’apporter une solution technique adaptée à certaines situations. Dans l’éventualité d’un entretiens, et si vous en faites la demande, je vous montrerais certains de ces outils pour que vous ayez un bon aperçu de mes compétences.



Mes compétences :

Réaliser un POI et un PPI

Élaborer un document unique de sécurité

Utilisatrice confirmée de Microsoft Office

Connaissance du code du travail

Procéder à une évaluation de la pénibilité

Réaliser un plan de prévention

MASE

Iso 14001

Ohsas 18001

ILO OSH

Mettre en Place des Tableaux de Bord

Access

SST

Réalisation de macro

Excel

Recherche des causes profondes d'accidents

Veille réglementaire

Sécurité