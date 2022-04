Alexandre DONIKIAN

Depuis 1999

Régisseur Son, Sound Engineer



- Étude des besoins techniques / Technical requirements

- Conception sonore / Sound design

- Implantation du matériel / Implantation

- Réalisation de la prestation / Implementation

- Responsable d'équipe / Team Leader



Principaux employeurs : GL Events, Fa Musique, Concert Systemes, Concept Even, ...

Références entreprises : Ubisoft, Schneider Electric, Eiffage Construction

Références musicales : Festivals (Nuits de Fourvière, Nuits Sonores, Montreux Jazz Festival, A Vaulx Jazz,

Francofolies,...), Artistes (Diego Schissi Quinteto, Ibrahim Maalouf,…), Plateaux TV (Rock

in the City-Arte,...)



Depuis 2005

Consultant Marketing Produit / Product Marketing Consultant



- Études de Marché / Market Survey

- Élaboration du cahier des charges / Development of specifications

- Étude des catalogues fabricants / Study supplier catalogs

- Tests d' échantillons / Sample tests

- Créations des fiches techniques / Creating specifications



Références Entreprises : Roland CE, Prodipe, Nevak