Alexandre DOS SANTOS

Mon parcours chez BNP PARIBAS :



- Mars 2013 à ce jour : Analyste Risques Entreprises (mon poste actuel). Montée en charge très rapide m’ayant permis d’accéder à la gestion d’un portefeuille de clients essentiellement constitué de grandes relations (CA de 50 M€ à plusieurs milliards) et de confronter mes compétences en analyse financière et économique sur de très nombreux dossiers de financement, complexes (financements structurés, shipping, etc…) et d’envergure (stratégique et/ou internationale).



- Octobre 2008 : chargé du Développement Commercial Entreprises, au contact quotidien de nos clients entreprises (CA de 7.5 M€ à plusieurs milliards d’euros). J’y ai appris tout le sens des mots conseil, réactivité, disponibilité, efficacité, rigueur et précision.



- Mars à septembre 2008 : stagiaire fin d’études assistant analyste risques entreprises, en centre d’Affaires Entreprises (entreprises au CA > 7.5 M€).





Une formation diversifiée (double diplôme Bac + 5) avec dans les grandes lignes :



- 2 années de classes préparatoires scientifiques ("Math sup / Math spé")

- 1 année d'école d’Ingénieur en Électronique et Informatique (EPUM, « Ecole Polytechnique Universitaire Marseille »)

- 3 années de Magistère Ingénieur Economiste (diplôme Bac +5)

- Obtention en parallèle au diplôme du Magistère, du Master II Economie Finance et Affaires Internationales, spécialité « Management des Risques Financiers » (diplôme Bac +5)



Compétences en programmation et bureautique:



- Connaissance et maîtrise des langages Html, Php, SQL, Java.

- Niveau expert en programmation VBA, ainsi que dans l'utilisation et l'exploitation du pack Office, notamment Excel et sa suite de business Intelligence intégrée "Power BI".



Langues:



Français (langue maternelle)

Anglais (niveau Bright 3.5 écrit et 4 oral).

Espagnol et Portugais (niveau scolaire)



Mes compétences :

Financement structuré

Étude de faisabilité de projets

Analyse crédit

Analyse financière

Visual Basic for Applications

Analyse de marché

Microsoft Office

Finance d'entreprise