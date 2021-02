Depuis Août 2020, j'ai intégré l'inspection générale du groupe BPCE en tant qu'inspecteur Bancaire.

Nous sommes amenés à auditer les caisses régionales des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne sur des thématiques diverses et variées, ainsi que les filiales détenues par le Groupe BPCE.



Mes compétences :

Audit bancaire

Rigueur

Communication orale

Travail en équipe

Communication écrite

Service client et relationnel

Adaptabilité

Curiosité