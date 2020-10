Pierre-Loup ANGREMY

Considérant que le succès d'un projet web repose sur la compréhension des contraintes de chaque collaborateur et la synergie entre les prestataires des différents services, j'ai construit mon parcours sur une double compétence de gestion de projet web et digitale.



Je cherche aujourdhui à enrichir mon expérience dans la gestion de projet à travers des expériences de chef de projet ou encore de Product Owner.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger ou pour toutes opportunités !





Mes compétences :

Gestion de projet AMOA

Gestion de projet IT

Gestion de projet Transverse

Product Owner

Méthode Agile

Framework Agile

SCRUM

Développement web

Graphisme

Bureautique

Base de données

Marketing stratégique

Marketing digital :

SEO

SEA

CMS open source

Emailing

Réseau local

Trigger marketing

Reporting

SMSing

Community management

Facebook Ads

Rédaction web

Affiliation

Google Adwords

Market Place