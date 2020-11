Kévin SACHS

Passionné d'art graphique, de nouvelles technologies et d'innovation, j'aime particulièrement le Visual Design et l'UI Design. Durant mes différentes formations, j'ai acquis les connaissances nécessaires à l'utilisation de logiciels variés liés au prépresse, au web et à la vidéo.



// Imprimerie //



Détenteur d'un Baccalauréat Professionnel de Production Graphique, je dispose aujourd'hui de connaissances solides des logiciels Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop ou encore QuarkXPress et d'autres logiciels connexes à l'imprimerie. J'ai acquis une solide expérience dans ce domaine et détiens de bonnes notions de la typographie et de la colorimétrie.



// Web //



Ayant ensuite poursuivi ma formation en Bachelor Développement des Interfaces Digitales, j'ai acquis un réel attachement au webdesign et au développement front-end. J'ai découvert la richesse des métiers du web et étudié davantage la communication et le marketing. En parallèle, j'ai pu progressivement m'initier à la production vidéo et au motion design au cours de différents modules.



// Expérience Utilisateur //



Récemment diplômé d'un Mastère Direction Artistique et UX Design, je suis en mesure de concevoir des design d'interfaces web et mobiles et faire face aux problématiques actuelles d'expérience utilisateur et d'ergonomie web. J'ai pour ambition de continuer à progresser dans mon métier et ainsi à apprendre au travers de domaines qui me captivent.



// Hobbies //



De mon temps libre, j'aime découvrir d'autres domaines de créativité comme la 3D. Régulièrement, je publie des travaux et explorations (UI, logos, créations graphiques...) sur différentes plateformes. Enfin, je m'intéresse de près aux innovations technologiques liées à la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée.



Portfolio : www.kevinsachs.com

Twitter : www.twitter.com/KvinSachs

Dribbble : https://dribbble.com/KevinSachs

Behance : www.behance.net/kevinsachs