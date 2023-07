Kristell KRISTELL (LACROIX)

Bonjour,

Je suis infirmière Puéricultrice diplômée d'Etat, Educatrice Montessori Internationale, Art Thérapeute et exerce actuellemnt comme infirmière de santé au travail chez ST IDF (service inter-entreprise)

Je parle Anglais (niveau B2) et Espagnol avec des notions d'Italiens.

J'apprécie les structures Internationales pour la richesse et la diversité culturelle, dans le partage des compétences.

Je fais de la sculpture, et je suis engagée pour le respect de la Vie.

Ma conception du soin est l'accompagnement respectueux de la personne, dans son équilibre bio-psycho-social, de sa conception à sa mort naturelle.

J'essaye dœuvrer dans ce sens, et le travail ne manque pas.

C'est une immense joie de pouvoir encore l'exprimer librement.

Kristell LACROIX



Mes compétences :



Prévention Santé Travail

Puériculture - Pédagogie Montessori

Art thérapie, Coaching et développement personnel

Sculpture, sports, lecture et jardin





Crèche