Alexandre DROIT

L'année 2018 s'annonce belle avec deux nouveaux jeux !

- POC ! (1er mars) chez Jeux Opla,

- YUTAKÂ (2ème semestre 2018) chez Ferti Games.



LUDOGRAPHIE :

11 - 2018 • POC ! • Éditeur : Jeux Opla - Distributeur : Pailles Éditions

10 - 2017 • DREAM ON! • Éditeur : CoolMiniOrNot et Edge - Distributeur : Asmodée

09 - 2017 • CHOP ! CHOP ! • Éditeur et distributeur : Djeco

08 - 2017 • APOCALYPSE AU ZOO DE CARSON CITY • Éditeur : Jeux Opla - Distributeur : Pailles Éditions

07 - 2016 • AQUATIKA • Éditeur et distributeur : Jeux FK

06 - 2015 • DAWAK • Éditeur : Ravensburger - Distributeurs : Ravensburger et Iello

05 - 2015 • RINGS UP! • Éditeur : Blue Orange - Distributeur : BlackRock Games

04 - 2015 • POLLEN • Éditeur : Jeux Opla - Distributeur : Pailles Éditions

03 - 2014 • GLOOBZ • Éditeur et distributeur : Gigamic

02 - 2013 • VISUAL PANIC • Éditeur : Cocktail games - Distributeur : Asmodée

01 - 2011 • FOUTRAK • Éditeur : Cocktail games - Distributeur : Asmodée



Mes compétences :

1991 - BEPC, Collège St Joseph

1995 - Diplôme de l’Ecole Presqu’île - (Mention B)

Depuis 1995 : infographiste

Depuis 2005 : auteur de jeux de société