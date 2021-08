Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo !



~ Et tout d'abord une rapide note aux nombreux visiteurs qui me trouvent avec l'outil de recherche : laissez-moi un message, je peux certainement vous aider :)



Je consacre actuellement la majorité de mon temps à enseigner le game design à des étudiants qui souhaitent rejoindre l'industrie du jeu vidéo, devenir indépendant ou même lancer leur propre studio ; et ceci dans plusieurs écoles supérieures situées à Lyon (Aries, Bellecour, E-Artsup, Gamagora, Gamesup).



Mes cours couvrent les fondamentaux du game design (en général par le jeu de société), les spécificités du jeu vidéo, les bases du level design, et le design de mécaniques et de systèmes - pour citer les principaux.



Sur le temps restant, je crée (ou contribue à la création de) différents types de jeux :

- des jeux de société pour jouer en famille ou entre amis,

- des jeux sérieux dans le domaine de la recherche, la santé ou lenvironnement,

- des jeux vidéos daventure.

La majorité de ces jeux sont présentés sur mon site www.xavierlardy.fr



J'interviens aussi occasionnellement comme chef de projet : je pilote le développement logiciel, la création graphique, la création sonore, l'intégration et les tests ; à l'aide de méthodes agiles.



Par le passé, j'ai pris part au lancement de deux startups de technologie innovante. Je suis familier des principes de la lean startup et du customer development. Je partage aussi mes centres d'intérêts sur Twitter : @xavier_lardy



Voici quelques réalisations récentes et pas-si-récentes qui se figurent pas sur mon site :



* GreenBox of Games, traduction des règles pour un projet Kickstarter de "kit de création de jeux de société" ( https://greenboxofgames.com/ ) [2018]

SoundChaser, premier détecteur à chauve-souris sur tablette tactile ( http://acounect.fr/wp/fr/produits-2/soundchaser/ )

* www.machinima.fr, premier site francophone sur la machinima [De 2004 à 2010]



Mes compétences :

Innovation management

Game design

Illustration