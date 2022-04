Alexandre DUBOIS

M. Dubois participe aux différentes activités reliées à l’ingénierie et au pilotage de projets en cours, en plus d'assurer le bon fonctionnement des services réseau, télécom, sécurité et des tâches reliés à l’évolutivité.



Ses grands domaines fonctionnels de compétence : Énergie, Finance, Fournisseur Internet (ISP), Pharmaceutique, ingénierie, Impartition, Sécurité des technologies de l'information, Télécommunications.



Compétences



- Information Security management

- People Management

- Project Management

- Business development

- IT Best practices & Risk Management standard (ISO 27001/17799/BS7799, CObIT, EBIOS, ITIL, PCI-DSS, BSI IT)

- Risk assessment, risk analysis, risk management

- Business Continuity Planning / Disaster Recovery Plans

- Internet Technologies / Network Security



