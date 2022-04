Alexandre DUBOIS

Passionné de musique depuis tout petit et d'art en général, et très à l'aise dans les relations publiques, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans ces passions.



Ce que j'aime, découvrir de nouveaux talents et les faire connaitre au public. Cette soif de nouveauté musicale m'a conduit naturellement vers le journalisme d'abord, puisque j'ai travaillé comme journaliste musical pour le magazine France-Amérique à New York, pour le groupe de presse Campus (Campus Mag, Campus Lycée et Campus Culture) ainsi que pour la webTV Staart et Radio Néo ; puis vers la direction artistique, les relations presse et le management d'artistes en développement.



Plus récemment, j'ai travaillé en tant que chargé de programmation événementielle chez iDTGV, et désormais je suis programmateur du Café La Cigale, en plus d'être attaché de presse pour SNCF Voyages à temps plein et attaché de presse freelance pour des artistes/groupes de musique.



Je cherche sans cesse à agrandir mon réseau au sein de l'industrie musicale et à rencontrer de nouvelles personnes, n'hésitez donc pas à me contacter.



