Alexandre DUBUS

Actuellement chef de projet au sein de la SNCF je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur.

Je suis aujourd'hui à l'écoute du marché pour préparer sereinement mon avenir et saisir la bonne opportunité.

De formation technique et commerciale, je cherche un poste qui me permettra d'exploiter au mieux mes différentes compétences et suis à l'écoute des propositions que vous pouvez me faire en ce sens.



Mes compétences :

Excel

Informatique

Catia

Solidwork

Office

Internet

PHP, MySql, CodeIgniter