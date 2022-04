Alexandre DUGAL

MAN ITSELF est né de l’absence de lieux répondants aux besoins quotidiens de l’homme et son apparence physique.



Un lieu unique où vous retrouverez la meilleure sélection de produits de soins et cosmétiques exclusifs aux Hommes tels que des gels et mousses à raser, déodorants, gels douches, shampooings, gels et cires coiffantes, soins hydratants de jour et nuit, parfums, accessoires … l’essentiel pour Homme.



Vous n’aurez plus d’excuses à ne pas prendre soin de vous !!!