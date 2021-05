Votre société, votre entreprise souhaite solidifier ses services, améliorer la qualité de son suivi, vous recherche pour votre projet un professionnel d'expérience, méthodique et engagé pour vous préparer aux besoins du monde de demain, je vous propose d'étudier ensemble les atouts de notre collaboration.

Mon profil: Capacité d'écoute et à motiver, curieux, analyste, forte capacité de gestion de situation.

Cursus : formation technique en gestion de système et réseaux, environnement Microsoft.

Expériences à travers des missions dans toute la France, déploiement, infogérance, interface client, gestion, organisation.

Autres centres d'intérêts et d'expériences: Encadrement d'associations, Organisation de projets événementiels; Conseil de développement de la ville ; Conseil Syndical contrôle de gestion ; Musique et sports.



Patrick DUGAL

Mail : dugalp@outlook.fr

Mobile : 0033/624 566 416

Région Lyonnaise



Mes compétences :

Projets

Contrôle de gestion

Interface Client