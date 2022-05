Romain DUGAL

Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo.



Issu à la base d’une filière technique dans laquelle j’ai pu acquérir de nombreuses compétences en électrotechnique et en mécatronique, j’ai décidé ensuite d’entrer dans le monde passionnant du commerce.



En apprentissage durant 3 ans avec Schneider Electric au sein du Centre de Services en distribution Electrique, j’ai acquis de multiples compétences notamment en ventes complexes, business development, management de projets, management d’équipes, marketing et communication.



Suite à ces années d'apprentissage réussies, j'ai intégré dans le même service le poste de Business Developer à plein temps. J'ai donc à charge de développer le business des services en distribution électrique en proposant des solutions techniques novatrices et différenciatrices.



Je suis toujours ravi d'agrandir mon réseau professionnel et d'échanger sur de multiples sujets.



Ventes complexes

Business development

Communication

Marketing

Électrotechnique

Mécatronique

Management d'équipes

Management de projets

Electricité

Energie

Business developer