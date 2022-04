Alexandre Dujardin, 25 ans. Rêveur, créatif, réactif, impatient, dynamique, motivé ...



BTS Communication et Bachelor "Marketing, Communication, Publicité".



Je viens de terminer mon stage de 6 mois au sein de l'agence de communication globale Le CerKle. http://www.lecerkle.com



J'ai pour ambition de travailler dans la communication-publicité, dans l'innovation et création de projet.

Je suis principalement expérimenté en Community Management et Relations Presse mais pas que.



On demande souvent quelques années d'expérience dans mon domaine, mais pour avoir cette expérience, encore faut-il que quelqu'un me donne ma chance et l'opportunité de me former ...

Alors n'hésitez pas si vous vous en sentez capable.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

PAO

Relations Presse

Evénementiel/

Créativité et réactivité

Publicité

Acteur

Stratégie de communication

Art

Cinéma

Communication

Graphisme