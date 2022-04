Alexandre DULGHERIAN

SECURE Systems & Services est une filiale du groupe VINCI Energies, experte en protection de patrimoine et en solutions technologiques de sûreté.



Très présent en France, en Europe et dans de nombreux pays du Monde, SECURE Systems & Services existe depuis plus de 25 ans, également connu sous l’ancien nom de Cegelec Secure.



SECURE Systems & Services est articulée autour de 2 métiers :



- Intégrateur de Solutions dédiées à la Sûreté des sites et des infrastructures (Supervision, Contrôle d’Accès, Vidéoprotection, Intrusion, réseau…) pour la vente de projets clés en main, incluant aspects chantiers, travaux électriques et génie civil



- Fabricant et éditeur logiciel de la solution de sûreté électronique de Haut Niveau EVOLYNX. Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne depuis la conception jusqu’à la fabrication des cartes et l’édition des logiciels.



www.secure-systems.fr

www.evolynx.eu



Je suis actuellement Responsable des Offres, mes missions principales sont les suivantes :

- Pilotage et montage des réponses aux appels d’offres (Grands Projets France et Export)

- Prospection auprès des clients finaux & participation au développement du réseau de partenaires



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Microsoft accès

Sureté

Vidéosurveillance

Gestion de projet