Alexandre DUPORGE

La vie ne se résume pas à une seule expérience!



D'un naturel dynamique, assidu et curieux, j'aime m'investir pleinement dans les tâches qui me sont confiées quelles qu’elles soient de la plus simple à la plus ardue .



Bien qu'ayant une formation orientée vers la biologie, mes passions ainsi que la volonté de rendre service à mon prochain ont été un moteur dans mes expériences professionnelles et personnelles.



Dans un contexte de morosité économique et professionnelle, j’entends exécuter ma mission parfaitement si les moyens m'en sont donnés.