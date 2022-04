Alexandre DUPUY

Cela fait 3 ans que je fais partie d’un service agronomique où j’exerce le poste de technicien d’expérimentation dans une cooperative agricole au coeur de l'Aube : la SCARA.

Diplomé d'un BTS Agronomie Productions végétales ainsi que d’une Licence professionnelle Agriculture, Durabilité et Nouvelles technologies, je suis un passionné d’Agriculture.



Du travail en équipe à l’autonomie sur le terrain, je m’adapte facilement. Mes compétences acquises sont assez diverses : mise en place et suivi agronomique d’essais en plein champs sur différentes cultures (céréales, oléagineux, betteraves mais aussi pommes de terre) en conventionel mais aussi en agriculture biologique. Semis et récolte avec la conduite d’engins agricoles. Relations clients et fournisseurs avec des visites techniques tout au long de l’année, relations adhérents/agriculteurs avec tours de plaines et échanges techniques. Mais aussi une partie administrative avec la rédaction de guides et notes techniques mais également des préparations et réalisation d’audits pour des certifications (GlobalGAP...).



Mes compétences :

Agronomie

Agriculture

Réactivité

Sens du contact

Volontaire

Autonomie