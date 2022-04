Alexandre DURAND

Ingénieur diplomé de l'ESBS, j'ai travaillé sur plusieurs projets de recherche au sein d'équipes de biologie structurale de l'IGBMC. J'y ai notamment développé mes compétences dans la production de protéines recombinantes au sein de plusieurs organismes et sytèmes d'expression.



Afin d'aller plus loin sur la réalisation d'un projet de recherche, j'ai décidé d'effectuer une thèse en biologie structurale, portant sur la production et l'analyse en (cryo-)microscopie électronique d'un complexe macro-moléculaire.



Mes compétences :

Biologie Moléculaire

Recherche et développement

Biotechnologie

Biologie Structurale

Ingénieur

Microscopie electronique

Chromatographie