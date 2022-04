Alexandre DURET

Ingénieur Généraliste diplômé de l'ENSGSI à Nancy, j'ai 10 ans d'expériences dans le commerce et le management d’équipes de consultants. Après plus de 5 ans chez BT (British Telecom) dans la vente, et 3 ans chez System Solutions (une SSII Lorraine/Luxembourg) dans la gestion d'une entité commerciale, j'ai décidé de changer de vie en partageant le fruit de mes expériences passées avec des personnes désirant progresser en management, ventes et développement personnel. En effet, depuis maintenant 8 ans, je suis Formateur / Coach pour différents organismes de formation et enseignes commerciales.



Mes domaines de compétences :

Management, Techniques de Vente, Coaching Vente, Account Management, Gestion des Conflits, Gestion du Stress, Recrutement, Maturité d’équipes, Communication, Accompagnement du changement, Gestion de l’Innovation, Prise de fonction, Analyse des profils et personnalités, Styles Sociaux…



Mes clients principaux :

EDF, ERDF, Les Opticiens Mutualistes, Go Sport, San Marina, Courir, Levis, Jennyfer, Mango, The Phone House, ETAM, Marionnaud, Numéricâble, UGAP, Société Générale, EN3S, Université de Nancy…



Mes compétences :

Building Management

Coaching

Commercial

Conseil

Directeur commercial

Formation

Management

Management commercial

Responsable centre de profit

Ressources humaines

Team building

Direction commerciale

Informatique

SSII

Gestion de projet