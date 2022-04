Alexandre DUTAT

Après avoir commencé mon parcours par un cabinet d'ingénierie et de réalisation de transports urbains chez SYSTRA puis dans une usine de fabrication de non-tissé chez THIBEAU ou j'étais en charge du Parc informatique dans ces 2 postes, je suis ensuite rentré chez COFIDIS.



Mes postes occupés au sein du SI de Cofidis ont été variés, Administrateur de Sauvegardes, de la Téléphonie, de la Messagerie puis de la Supervision mise en place à partir de 2005.



Enfin je suis rentré dans le Groupe du CREDIT MUTUEL chez Euro-Information début 2014.

Je suis actuellement sur la Supervision au sein de l'équipe Système&Réseau.





Mes compétences :

UNIX

Autocad

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Lisp

ITIL

Visual Basic

Perl Programming

Microsoft Word

Microsoft Excel

Linux

COBOL

C++

NEWTEST(Ip-Label)

NETWORKER

Centreon et Nagios

OVO

DATAMETRIE(Ip-Label)

ARCserve

BEM(Hyperviseur)

PATROL(BMC)

XYMON