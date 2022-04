Alexandre DUVEY

Pour répondre a un besoin d'optimisation perpétuel du temps et de la performance ALD Services vous proposes sont expertises dans les domaines suivant :



L’AGENCEMENT de vos lieux de vie :

L’installation d’agences ou d’antennes sur la France : Nous pouvons vous proposer une solution allant de l’étude d’agencement jusqu'au montage du mobilier .

La réalisation et l’installation de mobilier spécifique sur mesure (type banque accueil, agencement de magasin, meuble courrier, etc. )



LA LOGISTIQUE :

Nous assurons la livraison, le montage de votre mobilier lors d’un rééquipement de vos locaux, la reconfiguration d’ancien mobilier afin d’optimiser votre parc et de lui donner une 2eme vie et l’enlèvement de votre mobilier vers les organismes de recyclage.



LE TRANSFERT et LE DEMENAGEMENT

Que vous changiez de locaux, que vous vous agrandissiez ou bien que vous modifiez l’organisation dans vos locaux actuels, nous aurons une équipe dédiée pour vous guider, vous conseiller et apporter une solution personnalisée .

Le déménagement de vos collaborateurs lors de mutation au sein de votre entreprise







Nous vous apportons la réactivité et la souplesse d’une PME, avec la force d’un réseau de professionnels experts dans leurs domaines .



VOS BENEFICES :



1 interlocuteur UNIQUE qui aura à cœur de transformer vos soucis en solutions



Gagner en productivité en recentrant vos collaborateurs sur leurs missions principales à valeurs ajoutées



Diminuer les coûts cachés et une meilleur maîtrise de votre budget



Centraliser vos problématiques



Diminuer vos nombres de sous traitants et de démarches



La tranquillité d’esprit















Mes compétences :

Animation réseaux

Résolution des conflits

Négociation commerciale

Lean management

Management commercial

Prescription

Organisation du travail

Communication