Isabelle MOURGUES

Issue d'un croisement improbable entre un chat et un caméléon, j'ai su m'adapter avec agilité à différents environnements et des interlocuteurs différents. Plus que m'adapter, j'ai performé commercialement, dépassé et même explosé des objectifs mais toujours dans le respect de mes valeurs : Honnêteté/Intégrité - Justice et Confiance



Parce que comme le dit Idriss Aberkane, un Homme productif n'est pas nécessairement épanoui mais un Homme épanoui est forcément productif ... Tel un poisson qui se heurte aux parois d'un bocal trop petit (et là je le sens, vous n'y comprenez plus rien à ma ménagerie



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Autonomie

Ecoute

Créativité

Négociation

Stratégie commerciale

Analyse des besoins

Webmarketing

Aptitude au management