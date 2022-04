Charles FULGERAS

Cherche un associé dynamique. Communication, marketing et web et . Pas d'apport financier nécessaire

Création d'une entreprise autour de fichiers audio d'accompagnement à la conduite pendant le temps de trajet.



Le concept central est novateur et protégé. Il incite à plus de concentration, de plaisir au volant, et développe les compétences du conducteur. Contribue à préserver ses points de permis et sa sécurité, tout en renforçant ses compétences de conducteur et sa connaissance du code de la route. Les premiers fichiers ont fait leurs preuves.

L'associé que je cherche aura des attributions complémentaires aux miennes: not. marketing et com, vérification légalité des fichiers selon les pays. L'anglais est nécessaire, d'autres langues sont un plus car le développement est possible partout ou il y a des voitures. Mon associé doit pouvoir s'investir rapidement et à temps plein.

J'apporte une expertise et une propriété intellectuelle de près de 10 ans sur le concept. Suis par ailleurs impliqué un tiers de mon temps dans des recherches et responsabilités dans le domaine de l'art.

Merci de faire passer le message!



Mes compétences :

théoricien

Recherche

Direction artistique