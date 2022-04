Alexandre ERIEAU

Expérimenté de la visite médicale et en lancement de nouveaux médicaments, je suis éthique, fiable et rapidement autonome.

Disponible et en recherche active d'un métier dans la visite médicale et pharmaceutique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Industrie pharmaceutique

Relations Clients

Ventes

Analyser écouter réfléchir agir

Anticipation

Approche directe