Alexandre ESCARPIT

Je réside sur la commune de Salles (33), riche de 17 années d’expérience comme salarié dans des entreprises du prépresse et de l’impression, j’ai notamment été, pendant 8 ans, chef d’atelier d’une photogravure où je coordonnais la fabrication de livres scolaires, catalogues, magazines, etc. Ma constante évolution me donne une parfaite connaissance de l’ensemble de la chaine graphique.

Travailleur indépendant depuis mars 2009, je collabore avec des agences de création en packaging ; mise en conformité de fichiers destinés à l’impression, adaptation des créations aux découpes (habillage de bouteille, étui, bag-in-box, coffret…), mais aussi des studios Pao pour la mise en page de catalogues ou brochures. Je maîtrise les différents procédés d’impression, les tons directs, le marquage à chaud, les différentes finitions, le trapping…



Mes compétences :

Packaging

Infographie