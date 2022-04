Alexandre EVIN-LECLERC

Mon expertise s’adresse aux Décideurs des :



- Organisations & Administrations publiques engagées dans une démarche de transformation digitale et d'amélioration continue de leur performance opérationnelle (schéma directeur cible, trajectoire des ERP - SAP & Oracle -, refonte et digitalisation des processus, mise en agilité & urbanisation des S.I., accompagnement des équipes) ;

- Transformation des fonctions support Finances & RH

- Directions Métier, Commerciales & Mkg de grands groupes et ETI françaises ou internationales, délégataires de service public (secteurs : utilities, mobilité & services). Dans un contexte d'ouverture des marchés et d'intensification de la concurrence, j’identifie des relais de croissance, transforme les opportunités en affaires pour accélérer la dynamique de chiffre d'affaires et la rentabilité de l’entreprise ;

- Nouveaux Entrants en phase de définition de leur offre/stratégie commerciale destinée au marché "secteur public"



Pour ce faire, je m'appuie sur mon expérience de business developer ; fédère des équipes aux compétences transverses ; aligne l'organisation sur la stratégie.



J’interviens auprès du Management et des Equipes opérationnelles :



> Animation de la réflexion stratégique : positionnement marché, modèle économique, offre de services ;

> Pilotage de démarches et projets de transition/transformation digitale (Cloudification des SI, projets RPA & Big Data, Dématérialisation,...)

> Déploiement du plan de transformation : alignement de l’organisation sur la stratégie, mise en œuvre du plan d’actions, performance des fonctions support ;

> Monitoring du plan d’actions : business reviews, formalisation des KPI’s ;

> Accompagnement des équipes : coaching de managers, team building, formation dédiée.



# Key words : Performance Improvement (business cycle & support fonctions) ; IT Strategy & Digital Transformation (Cloud, BPA/BPM/RPA Process, BI, Data) ; Coaching teams (re-skilling, change management)



Professional English



=> Contact :

+ 33 (6) 81 45 52 80



Plus d'information sur : https://www.linkedin.com/in/alexandreevinleclerc/



Mes compétences :

Audit

Formation

Management

Gestion de projet

Direction centre de profit

Organisation et Conduite du changement

Amélioration de la performance