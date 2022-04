Mon cabinet est spécialisé en protection financière des personnes : chefs d'entreprise, professions libérales et indépendantes, salariés et retraités, tant pour les assurances personnelles que collectives.



Après la réalisation d'un diagnostic personnalisé de votre situation en matière de prévoyance, de préparation de retraite et d'optimisation fiscale et patrimoniale, je vous apporte des solutions sur mesure afin de conforter la protection des vos revenus, de votre famille et de votre patrimoine tout au long de votre vie.



J'interviens aussi pour garantir vos prêts bancaires et évoquer des sujets tels que la dépendance.



Si vous souhaitez plus d'informations, je suis à votre disposition au 0664320907 ou sur l'email : agencea2p.alexandre.fablet@axa.fr



Mes compétences :

Analyse financière

Commercial

Commercial b to b

Consultant commercial

Finance

Maîtrise des risques

Management

Management Relationnel

Prospection

Relationnel

Rigueur

Services bancaires

travail en équipe

Vente

Gestion du risque

Conseil

B2B

Logistique