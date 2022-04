Antoine GOBIN

Responsable de Marché au sein du groupe ALLIANZ (Allianz Finance Conseil), j'encadre une équipe de 10 conseillers en gestion de patrimoine. Nous travaillons essentiellement sur recommandations auprès de notaires, avocats, comptables et particuliers.



Notre métier consiste à vous accompagner dans la recherche et le conseil de solutions financières et immobilières afin de répondre à vos préoccupations et votre motivation. Notre cœur de métier s'oriente sur la création de compléments de revenus, l'optimisation de votre fiscalité, la couverture du risque de perte d'autonomie, préparer la transmission de votre patrimoine ainsi que la Gestion Privée.



Consultations uniquement sur RDV.



Mes compétences :

Fiscalité

Conseil

Management

Droit Civil

Code des Assurances